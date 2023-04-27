Российский футбольный союз пожизненно дисквалифицировал четверых игроков Второй лиги

Четверо игроков, выступающих во Второй лиге, были пожизненно отстранены от футбола. Соответствующее решение принял контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС).
Причиной этого стал договорной характер матча, выявленный между клубами «Салют» и «Ска-Хабаровск-2», который прошел в октябре 2022 года и завершился со счетом 3:1 в пользу белгородской команды.
«Выяснилось, что был сговор между игроками и начальником команды "Ессентуки". Установили факты, что во время матча были получены денежные средства», — заявил руководитель КДК Артур Григорьянц.
Как сообщает «Матч ТВ», КДК аннулировал результат встречи и присудил команде «СКА-Хабаровск-2» поражение со счетом 0:3. Футболистам Денису Деркунскому, Руслану Пидлисняку, Джоси Дзаурову и Зийадхану Маммадову было запрещено осуществлять футбольную деятельность.