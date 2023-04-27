С Новым Годом!

Российский футбольный союз пожизненно дисквалифицировал четверых игроков Второй лиги

Спорт
Российский футбольный союз пожизненно дисквалифицировал четверых игроков Второй лиги

Четверо игроков, выступающих во Второй лиге, были пожизненно отстранены от футбола. Соответствующее решение принял контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС).

Причиной этого стал договорной характер матча, выявленный между клубами «Салют» и «Ска-Хабаровск-2», который прошел в октябре 2022 года и завершился со счетом 3:1 в пользу белгородской команды.

«Выяснилось, что был сговор между игроками и начальником команды "Ессентуки". Установили факты, что во время матча были получены денежные средства», — заявил руководитель КДК Артур Григорьянц.

Как сообщает «Матч ТВ», КДК аннулировал результат встречи и присудил команде «СКА-Хабаровск-2» поражение со счетом 0:3. Футболистам Денису Деркунскому, Руслану Пидлисняку, Джоси Дзаурову и Зийадхану Маммадову было запрещено осуществлять футбольную деятельность.

#рфс #кдк #дисквалификация