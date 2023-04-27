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Кремль анонсировал телефонные переговоры Путина и Эрдогана 27 апреля

Политика
Кремль анонсировал телефонные переговоры Путина и Эрдогана 27 апреля

Российский президент Владимир Путин 27 апреля проведет телефонные переговоры со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Беседу политиков анонсировал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, лидеры двух стран побеседуют перед церемонией завоза ядерного топлива на атомную электростанцию «Аккую». Позже президенты примут участие в торжественном мероприятии.

Песков в завершение добавил, что Москва не располагает данными о проблемах со здоровьем Эрдогана. Днем ранее у президента Турции ухудшилось самочувствие в ходе интервью.

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