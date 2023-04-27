Заявивший о покупке замка Пугачевой Стас Барецкий был шокирован обстановкой в особняке

Шоумен Стас Барецкий заявил, что купил замок эстрадной певицы Аллы Пугачевой в деревне Грязь. Музыкант описал обстановку в шестиэтажном особняке.
Как утверждает артист, интерьер помещений ему понравился. Он отметил, что в комнатах холодная температура, а также обратил внимание на железные двери, которые, по его мнению, отлично подходят под крематорий.
«Когда я увидел не заправленную постель, я немного был шокирован. А вообще, Алла Пугачева сейчас собирает вещи и сдирает даже плитку со стен», — рассказал Барецкий в интервью Пятому каналу.
Накануне Барецкий сообщил, что купил замок Пугачевой за 450 миллионов рублей. Он также поделился планами на особняк, из которого собирается устроить морг и крематорий.