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МИД Китая обосновал отправку своего спецпосланника на Украину

Политика
МИД Китая обосновал отправку своего спецпосланника на Украину

Целью специального посланника Китая на Украине является помощь в проведении мирных переговоров между Москвой и Киевом. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

Дипломат отметила, что на роль китайского спецпредставителя выбран эксперт, который разбирается в соответствующих делах.

«(Спецпосланник. — Прим. ред.) сможет сыграть позитивную роль в содействии примирению и проведению переговоров», — сказала Мао Нин.

Спецпосланником на Украине был назначен представитель КНР по делам Евразии, бывший посол Китая в России Ли Хуэй.

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