МИД Китая обосновал отправку своего спецпосланника на Украину

Целью специального посланника Китая на Украине является помощь в проведении мирных переговоров между Москвой и Киевом. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
Дипломат отметила, что на роль китайского спецпредставителя выбран эксперт, который разбирается в соответствующих делах.
«(Спецпосланник. — Прим. ред.) сможет сыграть позитивную роль в содействии примирению и проведению переговоров», — сказала Мао Нин.
Спецпосланником на Украине был назначен представитель КНР по делам Евразии, бывший посол Китая в России Ли Хуэй.