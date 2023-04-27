WP: Си Цзиньпин «уничтожил» США словами о корысти в разговоре с Зеленским

Китайский лидер дал понять, что КНР хочет мира на Украине. Пекин не преследует свои личные цели в конфликте между киевским режимом и Кремлем, объяснил Си Цзиньпин. Таким образом он «уничтожил» США словами о корысти в разговоре с Зеленским, указали авторы статьи.