Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин поставил официальный Вашингтон в затруднительное положение во время телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Такой оценкой ситуации поделились в The Washington Post.
Китайский лидер дал понять, что КНР хочет мира на Украине. Пекин не преследует свои личные цели в конфликте между киевским режимом и Кремлем, объяснил Си Цзиньпин. Таким образом он «уничтожил» США словами о корысти в разговоре с Зеленским, указали авторы статьи.
Ранее сообщалось, что рано или поздно Киев посадят за стол переговоров. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.