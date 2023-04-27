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WP: Си Цзиньпин «уничтожил» США словами о корысти в разговоре с Зеленским

Политика
WP: Си Цзиньпин «уничтожил» США словами о корысти в разговоре с Зеленским

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин поставил официальный Вашингтон в затруднительное положение во время телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Такой оценкой ситуации поделились в The Washington Post.

Китайский лидер дал понять, что КНР хочет мира на Украине. Пекин не преследует свои личные цели в конфликте между киевским режимом и Кремлем, объяснил Си Цзиньпин. Таким образом он «уничтожил» США словами о корысти в разговоре с Зеленским, указали авторы статьи.

Ранее сообщалось, что рано или поздно Киев посадят за стол переговоров. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

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