Западные страны отказываются от победы на Украине. Об этом говорится в статье The Hill со ссылкой на мнение экспертов стран НАТО и США.
Отмечается, что слитые документы Пентагона показали, что долгожданное наступление ВСУ не станет настолько успешным, как этого ожидал Запад. Главная причина заключается в дефиците живой силы у украинских войск, а противовоздушная оборона может быть разрушена в любой момент, передает «ПолитРоссия».
Также в статье указывается, что неспособность западных стран сформулировать свою стратегию говорит о том, что НАТО уже готова отказаться от победы в конфликте, иначе в США и Европе давно бы пересмотрели свою поддержку киевскому режиму.
«Эта стратегия выходит за рамки военной помощи Украине. Запад должен активизировать свою военно-промышленную базу, чтобы противостоять России, создав для НАТО превосходную систему сдерживания от Арктики до Черного моря», – пишет автор.
Издание подчеркнуло, что НАТО не хочет втягиваться в конфликт с Россией, что показывает разобщенность внутри альянса, которая рискует сыграть злую шутку в напряженной мировой обстановке.