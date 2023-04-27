«Шизофреническая логика». Корнилов указал на промахи Зеленского в переговорах с Си

Состоявшиеся наконец телефонные переговоры президента Украины Владимира Зеленского с председателем КНР Владимиром Корниловым продемонстрировали шизофреническую логику украинского лидера.
Об этом в эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1» рассказал политолог, историк и писатель Владимир Корнилов.
«То, что сегодня произошло в переговорах Владимира Зеленского и Си Цзиньпина – это демонстрация шизофренической логики самого Зеленского. Он в вечернем обращении заявил, что единственный способ мира – это полное поражение России. И тут же он разговаривает с Си, обсуждается китайский мирный план», – напомнил Корнилов.
При этом эксперт поинтересовался, повторил ли Зеленский в разговоре с Си Цзиньпином свою фразу из вечернего обращения к украинцам – о том, что мир станет возможен только в случае полного поражения России. Ведь после этой фразы весь дальнейший разговор потерял бы смысл. Ни один здравомыслящий человек не стал бы продолжать разговор о мирном урегулировании конфликта после такого заявления.
Кроме того, в Офисе Зеленского, сообщая о переговорах, отметили, что стороны «обсудили перспективу украинско-китайского партнерства». Эта фраза тоже привлекла внимание Владимира Корнилова.
«Я хочу спросить, он предложил 3 миллиарда за "Южмаш", украденный у китайцев, вернуть, наверное. Какое еще партнерство после такого воровства?» – удивился политолог.
Ранее член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько, прокомментировал состоявшийся вечером 26 апреля телефонный разговор между Си Цзиньпином и Владимиром Зеленским, которого так давно добивалась украинская сторона.
Беспалько, в частности, напомнил, что в марте Си Цзиньпин приезжал в Москву с трехдневным государственным визитом. Причем это было сделано сразу после того, как Международный уголовный суд (МУС) вынес ордер на арест российского президента Владимира Путина.
А встречаться с Владимиром Зеленским или даже провести с ним телефонный разговор Си Цзиньпин тогда отказался. Хотя к тому времени Пекин уже предложил собственный план урегулирования украинского конфликта, состоящий из 12 пунктов.
Все это ясно обозначает позицию Китая, которая четко направлена на поддержку России, уверен Безпалько. Но, конечно, состоявшийся в конце концов телефонный разговор Си Цзиньпина с Владимиром Зеленским в определенной степени пошел в плюс украинскому лидеру, так как сработал на укрепление его авторитета.