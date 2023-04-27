«Шизофреническая логика». Корнилов указал на промахи Зеленского в переговорах с Си

При этом эксперт поинтересовался, повторил ли Зеленский в разговоре с Си Цзиньпином свою фразу из вечернего обращения к украинцам – о том, что мир станет возможен только в случае полного поражения России. Ведь после этой фразы весь дальнейший разговор потерял бы смысл. Ни один здравомыслящий человек не стал бы продолжать разговор о мирном урегулировании конфликта после такого заявления.