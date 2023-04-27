Россиянин накопил на дрон для военных с помощью пылесоса с голосом Зеленского

Житель Челябинской области сдает в аренду робот-пылесос с голосом президента Украины Владимира Зеленского. Мужчина смог собрать деньги на дрон для военнослужащих.
В Сети россиянин разместил объявление, где указал, что сдает в аренду пылесос, разговаривающий голосом украинского лидера. По его словам, прибор «снюхает все подчистую».
«Зеленский собрал на дрон для наших солдат! Большое спасибо всем, кто мне помогал и арендовал робота», — написал мужчина на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Робот-пылесос с голосом Зеленского знает более десятка фраз. Он способен умничать, возмущаться, кричать, а также просить помощи.
Жители Подольска собрали 15 тонн гуманитарной помощи для бойцов, находящихся в зоне спецоперации. Участие приняли волонтеры, школьники, предприятия города, а также муниципальные учреждения, передает телеканал «360».