Российских автомобилистов предупредили о высокой загруженности трасс в майские праздники

Особенно интенсивное движение может наблюдаться на новых участках трассы М12, открытых в 2022 году. По мнению специалистов, легковой трафик может увеличиться примерно на 50% по сравнению с будними днями. Нагрузка на пункты взимания платы же увеличится примерно в четыре раза.