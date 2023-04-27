Российских автомобилистов предупредили о высокой загруженности трасс в майские праздники

Компания «Автодор» предупредила водителей о значительном увеличении трафика на платных дорогах России. По словам специалистов, это связано со скорым наступлением майских праздников.
Предполагается, что рост интенсивности движения на дорогах начнется уже 27 апреля и составит примерно 30% в зависимости от участка. Пик проездов по платным дорогам придется на 28 и 29 апреля, сообщили представители пресс-службы компании.
Особенно интенсивное движение может наблюдаться на новых участках трассы М12, открытых в 2022 году. По мнению специалистов, легковой трафик может увеличиться примерно на 50% по сравнению с будними днями. Нагрузка на пункты взимания платы же увеличится примерно в четыре раза.
Минтранс Московской области ранее напомнил водителям об особенностях скоростного режима на трассе М-11. По словам представителей ведомства, с 15 апреля на ней действует летний режим, передает телеканал «360».