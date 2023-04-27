Пушилин: контратаки ВСУ не помешали наступлению российских войск на Угледарском направлении

Подразделения Вооруженных сил России продолжают наступление на Угледарском направлении в условиях отчаянных попыток ВСУ удержать свои позиции, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
По его словам, украинские националисты неоднократно пытались проводить на этом участке линии соприкосновения контратаки, из-за чего обстановка здесь остается напряженной.
«Несмотря на сложность ситуации, наши подразделения все равно продвигаются вперед», — подчеркнул политик.
Пушилин также указал на успехи ВС РФ при наступлении на Авдеевском и Горловском направлениях.
Ранее в Минобороны РФ сообщали о ликвидации двух командных пунктов ВСУ на Херсонском направлении.