Посол РФ в Варшаве назвал произволом изъятие денег со счетов российского посольства в Польше

Решение изъять средства со счетов российского посольства в Варшаве — это настоящий произвол и нарушение Венской конвенции. Такое заявление сделал посол России в Польше Сергей Андреев, передает ТАСС.
По словам Андреева, случившееся является правовым произволом, и очевидно, что это недопустимое нарушение Венской конвенции о дипломатических отношениях, о чем известно уже очень давно.
Глава дипломатической миссии Сергей Андреев ранее сообщил о том, что получил уведомление от прокуратуры Польши о снятии денег со счетов посольства РФ в банке Santander в пользу прокуратуры. Это был значительный объем средств, добавил Андреев.