Ведущий Соловьев ударил в самое слабое место Собчак

Российский тележурналист Владимир Соловьев в грубой форме поставил светскую львицу Ксению Собчак на место. Ведущий жестко прошелся по внешности закомплексованной «блондинки в шоколаде».
Ведущий в эфире «Соловьев Live» обсудил людей, которые после начала российской спецоперации на Украине стали активно критиковать власть и действия Москвы в соседнем государстве. Не оставил без внимания и Собчак, которая больше года выступает со скандальными заявлениями в адрес России. По мнению тележурналиста, светская львица является «продажной» женщиной, которая делает все ради известности и получения прибыли.
«Все ее принципы – это бесконечное эго несчастной некрасивой женщины. Все остальное – вообще ни о чем. Ей всю жизнь хотелось, чтобы ее любили – а любви нет. Есть интерес как к забавной букашечке», — сказал Соловьев.
Ранее команда «Соловьев Live» предложила американскому тележурналисту Такеру Карлсону работу в программе после его ухода с Fox News. Однако ведущий пока не дал никакого ответа на поступившее приглашение.