Ведущий Соловьев ударил в самое слабое место Собчак

Ведущий в эфире «Соловьев Live» обсудил людей, которые после начала российской спецоперации на Украине стали активно критиковать власть и действия Москвы в соседнем государстве. Не оставил без внимания и Собчак, которая больше года выступает со скандальными заявлениями в адрес России. По мнению тележурналиста, светская львица является «продажной» женщиной, которая делает все ради известности и получения прибыли.