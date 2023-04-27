Лула да Силва рассказал о планах обсудить украинский вопрос с Макроном и другими лидерами

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва сообщил, что собирается обсудить украинский вопрос с коллегой из Франции Эммануэлем Макроном и другими лидерами. Об этом пишет испанская газета El Pais.
Глава латиноамериканского государства отметил, что переговоры должны состояться на следующей неделе. В ходе беседы лидеры попытаются найти пути урегулирования конфликта на Украине.
«На следующей неделе я собираюсь поговорить с Макроном и другими лидерами», — сказал Лула да Силва.
Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что украинское руководство не может вести переговоры и отвечать за свои слова.