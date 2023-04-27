Новак заявил о планах РФ перенаправить на рынки Азии 140 млн тонн нефти в 2023 году

Россия планирует перенаправить в Азию 140 миллионов тонн нефти и нефтепродуктов в 2023 году. Экспорт в Европу составит примерно 80–90 миллионов тонн. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак по итогам заседания попечительского совета «Московского энергетического института», передает РИА Новости.