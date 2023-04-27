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Новак заявил о планах РФ перенаправить на рынки Азии 140 млн тонн нефти в 2023 году

Экономика
Новак заявил о планах РФ перенаправить на рынки Азии 140 млн тонн нефти в 2023 году

Россия планирует перенаправить в Азию 140 миллионов тонн нефти и нефтепродуктов в 2023 году. Экспорт в Европу составит примерно 80–90 миллионов тонн. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак по итогам заседания попечительского совета «Московского энергетического института», передает РИА Новости.

По словам Новака, в текущем году 140 миллионов тонн нефти и нефтепродуктов будут отправлены в Азию. Запад при этом получит порядка 80–90 миллионов тон сырья.

Вице-премьер добавил, что в прошлом году Россия перенаправила из Европы в Азию примерно 40 миллионов тонн экспортного черного золота.

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