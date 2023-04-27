Украинская армия переправляет британские танки со снарядами с обедненным ураном в Бахмут

Украинская армия приняла решение, где использовать британские танки Challenger-2 с новыми опасными снарядами. Киев переправляет их на Бахмутское (Артемовское) направление.
Власти Соединенного Королевства ранее отправили киевскому режиму несколько тысяч боеприпасов для этих танков. В их числе снаряды с обедненным ураном. По информации авторов KostaNews, использование подобного вида вооружения может приблизить мировое сообщество к ядерному противостоянию.
Однако британское руководство решило не брать на себя ответственность. В Лондоне заявили, что не собираются следить за тем, как ВСУ будут использовать эти снаряды и уничтожать их после окончания российской спецоперации.
Ранее официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова прокомментировала отправку Киеву боеприпасов с обедненным ураном. По ее словам, с последствиями их применения столкнется весь мир.