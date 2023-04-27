В Китае назвали условие финансового хаоса и краха доллара в США

Объемы американского госдолга уже в мае могут достичь предельного уровня в 31,4 триллиона долларов, напомнили авторы материала. Если эта планка не будет поднята властями, то в США будет объявлен дефолт, подчеркнули эксперты. Если это произойдет, то финансовые рынки Соединенных Штатов окажутся в состоянии хаоса, а доллар окончательно потерпит крах.