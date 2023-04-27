РИА Новости: США отвергают наступление многополярного мира

Специалист отметил, что мир организован сложнее того, как его представляют американские ученые. По его словам, США упрямо противятся наступлению многополярного миропорядка, поскольку не осознают, что сейчас на международной арене действуют не только отдельные страны, но и информационные, финансовые, нефтегазовые и другие лобби.