РИА Новости: США отвергают наступление многополярного мира

Соединенные Штаты не хотят верить, что мир оказался на пороге многополярной системы. К такому выводу пришел публицист Дмитрий Косырев.
Эксперт в статье для РИА Новости прокомментировал материал на страницах издания Foreign Affairs. Авторы публикации, профессора Дартмутского колледжа, пытаются убедить международное сообщество в важности однополярного миропорядка. Они приводят расчеты о якобы несостоятельности других стран, в том числе Китая, России и Индии, составить США конкуренцию.
«Нетрудно заметить, что два профессора мыслят в категориях даже не прошлого, а позапрошлого века: есть народы, большие и маленькие, у каждого народа есть государство, у государства есть военная мощь, ее и сопоставляем», — объяснил Косырев.
Специалист отметил, что мир организован сложнее того, как его представляют американские ученые. По его словам, США упрямо противятся наступлению многополярного миропорядка, поскольку не осознают, что сейчас на международной арене действуют не только отдельные страны, но и информационные, финансовые, нефтегазовые и другие лобби.
Ранее постпред Китая в ООН Чжан Цзюнь заявил, что многополярный мир уже становится реальностью.