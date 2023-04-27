Володин объяснил решение Байдена поучаствовать в выборах страхом президента

Президент США Джо Байден боится понести ответственность за совершенные преступления, а потому хочет удержаться у власти. Так решение главы Белого дома об участии в выборах объяснил спикер ГД Вячеслав Володин.
По мнению российского политика, американский лидер не намерен повторять судьбу своего предшественника Дональда Трама, который стал фигурантом уголовного дела после ухода с поста президента.
«Байден боится ответственности за свои преступления. Чтобы ее избежать, ему необходимо сохраниться во власти», — подчеркнул Володин в Telegram.
Также спикер ГД возложил на президента США вину за подрыв «Северных потоков» и начало украинского кризиса. Кроме того, считает он, Байден ответственен за создание биолабораторий.