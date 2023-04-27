Лидеры западного мира потерпели очередное фиаско в своей борьбе с Москвой. Россия спустила европейских политиков с небес на землю, пишет журналист Кирилл Стрельников.
Автор в статье для РИА Новости напомнил, что сразу же после начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Вашингтон и его союзники ввели ограничительные меры в отношении авиационной отрасли РФ.
Однако вместо ослабления системы авиаперевозок Москвы западный мир сам столкнулся с серьезными проблемами в то время, как Кремль эффективно справляется со всеми трудностями. По мнению журналиста, спустя больше года европейские лидеры стали осознавать, что борьба с Россией обернулась для Запада полным провалом.
«Невозможность "отменить" Россию как в воздухе, так в море и на земле постепенно доходит даже до самых упертых, и от стадий отрицания и гнева Запад постепенно переходит к стадии принятия и торга», — говорится в статье.
Ранее президент России Владимир Путин сказал: «с волками жить, по-волчьи выть». Так он прокомментировал западные санкции в отношении авиаотрасли страны.