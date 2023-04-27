Однако вместо ослабления системы авиаперевозок Москвы западный мир сам столкнулся с серьезными проблемами в то время, как Кремль эффективно справляется со всеми трудностями. По мнению журналиста, спустя больше года европейские лидеры стали осознавать, что борьба с Россией обернулась для Запада полным провалом.