Старейший из осужденных нацистов Йозеф Шютц умер в возрасте 102 лет

Адвокаты Шютца обжаловали решение суда, поэтому приговор не вступил в законную силу. Обвиняемый утверждал, что не работал в концлагере и занимался сельскохозяйственной деятельностью, но суд посчитал его слова недостоверными — личные данные Шютца содержались в многочисленных документах.