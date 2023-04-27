С Новым Годом!

Старейший из осужденных нацистов Йозеф Шютц умер в возрасте 102 лет

Происшествия
Старейший из осужденных нацистов Йозеф Шютц умер в возрасте 102 лет

Умер старейший из осужденных нацистов Йозеф Шютц, ему было 102 года, передает Der Spiegel.

Шютц был надзирателем нацистского концлагеря Заксенхаузен. В июне прошлого года его приговорили к пяти годам лишения свободы за соучастие в убийстве более 3500 заключенных.

Адвокаты Шютца обжаловали решение суда, поэтому приговор не вступил в законную силу. Обвиняемый утверждал, что не работал в концлагере и занимался сельскохозяйственной деятельностью, но суд посчитал его слова недостоверными — личные данные Шютца содержались в многочисленных документах.

#нацист #шютц #смерть