Официальный Пекин будет лучшим посредником в случае возобновления переговорного процесса по разрешению конфликтной ситуации между Кремлем и киевским режимом. Соответствующее заявление сделали аналитики немецкого издания Spiegel, ссылаясь на точку зрения своей аудитории.
По данным журналистов, читатели сошлись во мнении, что Пекин всегда оставался нейтральным по отношению к сторонам конфликта и хотел добиться лишь спокойствия в регионе.
Ранее сообщалось, что мир на Украине не будет достигнут за счет территориальных компромиссов. Такой оценкой ситуации поделился глава киевского режима Владимир Зеленский после общения с китайским коллегой Си Цзиньпином 26 апреля.