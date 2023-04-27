Член союза театральных деятелей России Евгений Басилашвили скончался в Волгограде

Советский и российский режиссер, доцент кафедры ВГИИК Евгений Басилашвили скончался на 83-м году жизни.
О смертичлена союза театральных деятелей России и знаменитого режиссера сообщила выпускница ВГИИК Татьяна Глущенко. В социальной сети «ВКонтакте» девушка с теплотой отозвалась о своем учителе.
«Мой великий мастер. Евгений Леонович Басилашвили. Огромный профессионал своего дела. Без вас, мой мир стал гораздо темнее и печальнее. Царствие Вам небесное. Спасибо за все», - написала Глущенко в некрологе.
По информации СМИ, Басилашвили скончался в Волгограде, однако на данный момент неизвестно, что именно стало причиной смерти 82-летнего кинодеятеля.
Напомним, Басилашвили получил звание заслуженного артиста Грузинской ССР, а также члена Союза театральных деятелей России.