Власти Аргентины решили перевести оплату импорта из Китая с доллара на юань

Буэнос-Айрес будет оплачивать все импортные поставки из КНР в юанях, отметил глава ведомства. По его словам, Аргентина активирует своп с Китаем, в результате чего страна получит возможность оплатить товарные потоки китайской нацвалютой, заменив ей один миллиард 40 миллионов долларов в апреле и 790 миллионов — в мае.