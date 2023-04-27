Власти Аргентины решили перевести оплату импорта из Китая с доллара на юань

Власти Аргентины решили уйти от доллара в рамках торговых сделок с Китаем, заявил министр экономики страны Серхио Масса.
Буэнос-Айрес будет оплачивать все импортные поставки из КНР в юанях, отметил глава ведомства. По его словам, Аргентина активирует своп с Китаем, в результате чего страна получит возможность оплатить товарные потоки китайской нацвалютой, заменив ей один миллиард 40 миллионов долларов в апреле и 790 миллионов — в мае.
Экспорт товаров из Аргентины сократился на 15 миллиардов долларов из-за сильнейшей засухи, подчеркнул Масса. Он уточнил, что подобная мера поможет поддержать уровень валютных резервов в целях обеспечения наиболее важных для страны импортных поставок.