Губернатор Краснодарского края Кондратьев принял отставку своего заместителя Чагаева

Заместитель главы Краснодарского края Игорь Чагаев покинул занимаемую должность. Такой информацией поделилась пресс-служба администрации региона.
По имеющимся данным, губернатор края Вениамин Кондратьев принял заявление госслужащего на отставку и подписал соответствующее распоряжение. Такие сведения были опубликованы 27 апреля.
«Игорь Чагаев покинул пост вице-губернатора Краснодарского края в связи с переходом на другую работу», — уточнила пресс-служба.
Известно, что Чагаев исполнял обязанности заместителя главы Кубани с 2020 года. Он занимался внутриполитическими вопросами области.