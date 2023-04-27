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Губернатор Краснодарского края Кондратьев принял отставку своего заместителя Чагаева

Политика
Губернатор Краснодарского края Кондратьев принял отставку своего заместителя Чагаева

Заместитель главы Краснодарского края Игорь Чагаев покинул занимаемую должность. Такой информацией поделилась пресс-служба администрации региона.

По имеющимся данным, губернатор края Вениамин Кондратьев принял заявление госслужащего на отставку и подписал соответствующее распоряжение. Такие сведения были опубликованы 27 апреля.

«Игорь Чагаев покинул пост вице-губернатора Краснодарского края в связи с переходом на другую работу», — уточнила пресс-служба.

Известно, что Чагаев исполнял обязанности заместителя главы Кубани с 2020 года. Он занимался внутриполитическими вопросами области.

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