Глава киевского режима Владимир Зеленский будет вынужден пойти на переговоры с Россией, если в течение шести месяцев Украина не «достигнет успеха». К такому выводу пришел профессор военных исследований Тим Уилласи-Уилси в материале для The Scotsman.
По мнению эксперта, Запад предоставил Киеву все инструменты для реализации своих планов на Украине. В случае поражения, США склонят украинского лидера к диалогу с Москвой, поскольку Вашингтон всерьез обеспокоен политическими и экономическими последствиями конфликта.
«Если Украина не победит Россию в ближайшие шесть месяцев, Запад, вероятно, окажет давление на президента (Украины. — Прим. ред.) Владимира Зеленского, чтобы тот провел переговоры с (президентом России Владимиром. — Прим. ред.) Путиным», — отметил Уилласи-Уилси.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что контрнаступление ВСУ состоится. По его словам, сейчас идет активная подготовка.