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Концерт Кристины Орбакайте 9 мая в Германии отменили

Шоу-бизнес
Концерт Кристины Орбакайте 9 мая в Германии отменили

Концерт певицы Кристины Орбакайте, который был запланирован на День Победы в Германии, не состоится. Решение было принято на фоне вспыхнувших скандалов.

Звезда активно гастролирует по всему миру. Накануне она рассказала о концертах в Германии. Но идея Орбакайте выступить для зарубежной аудитории в важный для россиян праздник стала причиной громкого скандала, передает «МК».

Певица планировала выступить в нескольких городах Германии. Артистка должны была начать гастрольный тур по Европе 29 апреля, а последнее выступление Орбакайте должно было состояться 9 мая в Ратингене.

Напомним, что в настоящее время исполнительница большую часть времени проводит в США вместе с супругом Михаилом Земцевым и дочерью Клавдией.

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