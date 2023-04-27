Концерт Кристины Орбакайте 9 мая в Германии отменили

Концерт певицы Кристины Орбакайте, который был запланирован на День Победы в Германии, не состоится. Решение было принято на фоне вспыхнувших скандалов.
Звезда активно гастролирует по всему миру. Накануне она рассказала о концертах в Германии. Но идея Орбакайте выступить для зарубежной аудитории в важный для россиян праздник стала причиной громкого скандала, передает «МК».
Певица планировала выступить в нескольких городах Германии. Артистка должны была начать гастрольный тур по Европе 29 апреля, а последнее выступление Орбакайте должно было состояться 9 мая в Ратингене.
Напомним, что в настоящее время исполнительница большую часть времени проводит в США вместе с супругом Михаилом Земцевым и дочерью Клавдией.