Володин: Байден боится ответственности за свои преступления

Президент США Джо Байден боится нести ответственность за собственные преступления, заявил спикер Государственной думы Вячеслав Володин. Он написал об этом в личном Telegram-канале.
По его словам, в далеко не полный список преступлений американского лидера входит организация теракта против трубопроводов «Северного потока», создание военных биологических лабораторий по всему миру, коррупционный бизнес его семьи на Украине, разрушение европейской экономики и геноцид мирного населения Украины и России. Однако этот перечень можно продолжать.
Байден, по мнению Володина, так поспешил сообщить об участии в президентской гонке, чтобы его соратники и спонсоры не разбежались.