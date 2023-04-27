Володин: Байден боится ответственности за свои преступления

По его словам, в далеко не полный список преступлений американского лидера входит организация теракта против трубопроводов «Северного потока», создание военных биологических лабораторий по всему миру, коррупционный бизнес его семьи на Украине, разрушение европейской экономики и геноцид мирного населения Украины и России. Однако этот перечень можно продолжать.