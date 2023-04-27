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Переписка бойца ВСУ о потерях в боях под Бахмутом попала в Сеть

Армия
Переписка бойца ВСУ о потерях в боях под Бахмутом попала в Сеть

Скриншот переписки солдата Вооруженных сил Украины (ВСУ) с данными о потерях под Бахмутом (украинское название Артемовска) оказался в Сети. Об этом сообщило издание «Украина.ру».

Украинский боец с позывным «Берлин» в переписке с товарищем говорит о больших потерях украинской стороны на Артемовском направлении. Из диалога следует, что командующий сухопутными войсками Украины генерал-полковник Александр Сырский, не считаясь с потерями, гонит пехоту в контратаки.

«Берлин» сообщил товарищу, что его отправили на передовую под Орехово-Василевку. Там солдаты ВСУ вступили в бой с бойцами ЧВК «Вагнер». За 40 минут украинская сторона потеряла десять человек убитыми, еще 46 были ранены, написал боец. Он признался, что раньше не бывал в такой ситуации, «там был ад».

#артемовское направление #всу #спецоперация рф