Переписка бойца ВСУ о потерях в боях под Бахмутом попала в Сеть

Скриншот переписки солдата Вооруженных сил Украины (ВСУ) с данными о потерях под Бахмутом (украинское название Артемовска) оказался в Сети. Об этом сообщило издание «Украина.ру».
Украинский боец с позывным «Берлин» в переписке с товарищем говорит о больших потерях украинской стороны на Артемовском направлении. Из диалога следует, что командующий сухопутными войсками Украины генерал-полковник Александр Сырский, не считаясь с потерями, гонит пехоту в контратаки.
«Берлин» сообщил товарищу, что его отправили на передовую под Орехово-Василевку. Там солдаты ВСУ вступили в бой с бойцами ЧВК «Вагнер». За 40 минут украинская сторона потеряла десять человек убитыми, еще 46 были ранены, написал боец. Он признался, что раньше не бывал в такой ситуации, «там был ад».