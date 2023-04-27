Переписка бойца ВСУ о потерях в боях под Бахмутом попала в Сеть

«Берлин» сообщил товарищу, что его отправили на передовую под Орехово-Василевку. Там солдаты ВСУ вступили в бой с бойцами ЧВК «Вагнер». За 40 минут украинская сторона потеряла десять человек убитыми, еще 46 были ранены, написал боец. Он признался, что раньше не бывал в такой ситуации, «там был ад».