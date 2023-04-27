Сербский доброволец Берич стал свидетелем издевательств над русскими со стороны ВСУ

Издевательства над русскими людьми стали идеологией ВСУ. Украинские боевики применяют запрещенные методы ведения вооруженного конфликта, сообщил РИА Новости сербский доброволец Деян Берич.
Берич заявил, что сам был «свидетелем издевательств над бойцами» со стороны ВСУ. Люди в бою сражаются и гибнут, но издеваться нельзя, считает сербский доброволец в ДНР.
«У них это идеология — издеваться над русскими людьми», — рассказал собеседник агентства.
Берич отметил, что информация о количестве сербских добровольцев на стороне России конфиденциальна. Распространять сведения об участках, где они сражаются, запрещено. Но это «самые жесткие точки», в которых сербы «показывают героизм», заверил доброволец.