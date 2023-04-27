Экс-телеведущий Fox News Карлсон: американские СМИ не могут обсуждать важные темы из-за запрета

Американские СМИ не могут обсуждать важные темы в связи с запретом, заявил бывший телеведущий канала Fox News Такер Карлсон. Журналист рассказал об этом в своем видеообращении, опубликованном в социальной сети Twitter.
Большие темы, которые определяют будущее людей, вообще игнорируются, отметил Карлсон. Речь идет о гражданских свободах, развивающейся науке, демографическом изменении, корпоративной силе и природных ресурсах. Беседы об этих вопросах находятся под запретом в медиа США.
Журналист также назвал актуальные разговоры в СМИ «невероятно глупыми» и «ничего не значащими». Дебаты о важных темах находятся под запретом по решению двух партий «и их доноров».