Business Insider: Россия ликвидирует аэродромы на Украине еще до передачи истребителей F-16

По его словам, для использования американских истребителей на Украине потребуется проделать большую работу: привести старые взлетно-посадочные полосы образца СССР в достаточно чистое состояние. Если этого не сделать, то будет большая угроза попадания посторонних предметов, что приведет к повреждению двигателей.