При принятии решения о передачи американских истребителей F-16 Россия ликвидирует аэродромы на Украине еще во время подготовки к приему самолетов, говорится в статье газеты Buisness Insider. Материал написал военный аналитик Майкл Пек.
По его словам, для использования американских истребителей на Украине потребуется проделать большую работу: привести старые взлетно-посадочные полосы образца СССР в достаточно чистое состояние. Если этого не сделать, то будет большая угроза попадания посторонних предметов, что приведет к повреждению двигателей.
При этом у многих аэродромов на Украине имеется слишком короткая взлетно-посадочная полоса, обратил внимание аналитик. Ее недостаточно для разгона американских истребителей с полной загрузкой.