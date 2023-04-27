Медик Катулин предупредил о страшных последствиях употребления «военных наркотиков»

«Военные наркотические средства» обладают недолгим эффектом, а применяющий их солдат в скором времени утрачивает человеческий облик. Об этом рассказал РИА Новости глава УЦТМ завода «Калашников» Артем Катулин.
По данным МО РФ, в рядах украинской армии распространены случаи употребления различных психотропных препаратов. Эту информацию также подтвердили пленные бойцы ВСУ. Медик, в свою очередь, подчеркнул, что последствия от использования подобных веществ гораздо плачевнее мнимых «преимуществ».
«Можно добиться нечувствительности к боли, не спать трое суток подряд, но в результате человек перестанет существовать как человек», – заявил Катулин.
Врач добавил, что наркотики не позволят обрести ряд других навыков и качеств. По его словам, в военном деле куда важнее тренировки, мотивация и идеология.