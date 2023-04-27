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Экс-советник президента Украины усомнился в возможности контрудара ВСУ из-за дефицита снарядов

Армия
Экс-советник президента Украины усомнился в возможности контрудара ВСУ из-за дефицита снарядов

Украинские войска не добьются успеха в контрнаступлении в силу острого дефицита вооружений, бойцов и дальнобойных снарядов. Таким мнением поделился экс-советник президента Украины Олег Соскин на личном YouTube-канале.

По его словам, разведывательные службы подавляющего большинства стран утверждают, что Киев не располагает ресурсами для перехода в атаку. Для этого потребуется по меньшей мере 100 тысяч солдат, 200 танков и боеприпасы, способные ударить на 150 километров.

«Если их нет, то как наступать?» — поинтересовался Соскин.

Украинское руководство все чаще поднимает тему готовящегося контрудара ВСУ. Глава правительства Денис Шмыгаль ранее отмечал, что он может начаться весной или летом.

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