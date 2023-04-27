Экс-советник президента Украины усомнился в возможности контрудара ВСУ из-за дефицита снарядов

По его словам, разведывательные службы подавляющего большинства стран утверждают, что Киев не располагает ресурсами для перехода в атаку. Для этого потребуется по меньшей мере 100 тысяч солдат, 200 танков и боеприпасы, способные ударить на 150 километров.