Экс-советник президента Украины усомнился в возможности контрудара ВСУ из-за дефицита снарядов

Украинские войска не добьются успеха в контрнаступлении в силу острого дефицита вооружений, бойцов и дальнобойных снарядов. Таким мнением поделился экс-советник президента Украины Олег Соскин на личном YouTube-канале.
По его словам, разведывательные службы подавляющего большинства стран утверждают, что Киев не располагает ресурсами для перехода в атаку. Для этого потребуется по меньшей мере 100 тысяч солдат, 200 танков и боеприпасы, способные ударить на 150 километров.
«Если их нет, то как наступать?» — поинтересовался Соскин.
Украинское руководство все чаще поднимает тему готовящегося контрудара ВСУ. Глава правительства Денис Шмыгаль ранее отмечал, что он может начаться весной или летом.