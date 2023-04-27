Пушков: Гуаидо стал олицетворением поражения западных стран в Латинской Америке

Оппозиционер из Венесуэлы Хуан Гуаидо превратился в олицетворение политического поражения западных стран в Латинской Америке, заявил российский сенатор Алексей Пушков. Парламентарий написал об этом в личном Telegram-канале.
Пушков назвал Гуаидо несостоявшимся президентом Венесуэлы, которого всеми средствами на эту должность продвигали западные страны во главе с США. Однако сейчас спонсоры оппозиционера забыли и оставили его. В результате он в одиночестве прибыл в Майами. Сенатор к своему заявлению прикрепил снимок Гуаидо в американском аэропорту.
Ранее венесуэльский политик признался, что нелегально сбежал с родины. Он пешком перешел в Колумбию, боясь обвинений от официального Каракаса.