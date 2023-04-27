«ЧВК «Вагнер» повсюду боролась с террористическими организациями»: Пригожин ответил на претензии британских депутатов из-за Африки

ЧВК «Вагнер» везде боролась с организациями боевиков, заявил основатель компании Евгений Пригожин. Так бизнесмен прокомментировал призыв британских депутатов объявить «музыкантов» террористами из-за якобы «деструктивной» работы в Судане, регионах Дарфур и Сахель.
Предприниматель обратил внимание, что в мире пошел «фазовый сдвиг». По его мнению, это очень неплохо. ЧВК «Вагнер» повсюду боролась с ИГИЛ✱ (деятельность запрещена в РФ), «Аль-Каидой»✱ (деятельность запрещена в РФ), «Боко харам»✱ (деятельность запрещена в РФ) и другими террористическими организациями. «Музыканты» делали это очень успешно, передает заявление Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».
«Если ЧВК "Вагнер" принимается как террористическая организация, то я думаю, надо уравновесить эту систему», — призвал он.
Террористы, по мнению бизнесмена, на фоне этого должны стать гуманитарными миссиями: «проводить собрания, приглашать туда общественность, детей». В качестве места для этих мероприятий Пригожин предложил боевикам британский парламент.
- ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация