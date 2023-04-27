«ЧВК «Вагнер» повсюду боролась с террористическими организациями»: Пригожин ответил на претензии британских депутатов из-за Африки

Предприниматель обратил внимание, что в мире пошел «фазовый сдвиг». По его мнению, это очень неплохо. ЧВК «Вагнер» повсюду боролась с ИГИЛ✱ (деятельность запрещена в РФ), «Аль-Каидой»✱ (деятельность запрещена в РФ), «Боко харам»✱ (деятельность запрещена в РФ) и другими террористическими организациями. «Музыканты» делали это очень успешно, передает заявление Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».