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Вице-президент Турции Октай назвал хорошим самочувствие Эрдогана

Политика
Вице-президент Турции Октай назвал хорошим самочувствие Эрдогана

Самочувствие президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана является хорошим, рассказал вице-президент страны Фуат Октай. Глава государства перенес простуду в легкой форме.

Октай обратил внимание, что на постоянной основе поддерживает контакт с турецким лидером. Вице-президент поделился этой информацией во время беседы с государственным телеканалом TRT Haber.

Эрдоган 26 апреля после призыва медиков пропустил некоторые мероприятия предвыборной кампании. Во вторник его разговор с телеканалами резко прервался, поскольку самочувствие президента ухудшилось во время прямого эфира. После паузы турецкий лидер вернулся в кадр и признался, что подхватил желудочный грипп.

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