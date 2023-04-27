Вице-президент Турции Октай назвал хорошим самочувствие Эрдогана

Эрдоган 26 апреля после призыва медиков пропустил некоторые мероприятия предвыборной кампании. Во вторник его разговор с телеканалами резко прервался, поскольку самочувствие президента ухудшилось во время прямого эфира. После паузы турецкий лидер вернулся в кадр и признался, что подхватил желудочный грипп.