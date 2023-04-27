Администрация Эрдогана опровергла сообщения о его инфаркте

Центр по борьбе с дезинформацией администрации турецкого лидера опроверг сообщения об инфаркте у главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана. Сообщение ведомство опубликовало в соцсетях.
«Сообщения в соцсетях о том, что президент Эрдоган якобы пережил инфаркт и был госпитализирован, не соответствуют действительности», — говорится в публикации.
Вице-президент страны Фуат Октай назвал состояние здоровья Эрдогана хорошим. По словам политика, турецкий лидер перенес легкую простуду. Представитель правящей Партии справедливости и развития Эркан Кандемир подтвердил, что глава государства 27 апреля будет участвовать в мероприятиях на АЭС «Аккую» по видеосвязи. Запланированный на четверг митинг перенесен.