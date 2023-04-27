Юшков: Киев цинично предлагает Европе самой себе поднять цену на газ из РФ

Очень сомнительно, что Европа согласится применить предложенный Украиной новый циничный способ борьбы с российским экспортом газа, так как он грозит европейцам большими проблемами.
Такое мнение в разговоре с информагентством «ПолитРоссия» высказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Ранее Офис украинского президента призвал Евросоюз запретить поставки газа из РФ по любым маршрутам, кроме тех, которые транзитом идут через Украину. Эта мера, отмечают авторы инициативы, положит конец использованию «Турецкого потока» для экспорта российского газа в страны Европы. Также Киев предлагает европейцам отказаться и от покупки сжиженного природного газа из России.
Как заявил по этому поводу Игорь Юшков, у европейцев есть сразу несколько причин отвергнуть идею украинской стороны. Ведь им фактически предлагается лишить топлива страны, зависящие от «Турецкого потока», и тем самым своими руками взвинтить цены на газ для всех в Европе.
«Циничная история со стороны Украины, которая как-то странно с Россией борется: через них как бы пожалуйста, качайте. А если газ идет по другим маршрутам, то это, видимо, очень вредно», – отмечает эксперт-энергетик.
На данный момент, напоминает он, из всех соединяющих РФ и Европу газопроводов продолжают работать только два – украинская газотранспортная система и европейская ветка «Турецкого потока».
Проложенные по дну Балтийского моря «Северные потоки» перестали функционировать в результате теракта, напоминает Юшков. Газопровод «Ямал – Европа» был остановлен в рамках ответных мер России на незаконную национализацию Польшей доли компании «Газпром» в данном проекте. А газопровод, идущий в Европу через территорию ЛНР, перекрыл Киев.
Если сейчас Евросоюз согласится на призыв Киева и закроет европейскую нитку «Турецкого потока», без газа останутся сразу шесть государств – Болгария, Венгрия, Греция, Румыния, Северная Македония и Сербия. И им будет очень трудной найти альтернативное топливо. В итоге из-за возникновения дефицита газа его подорожание коснется всех в Евросоюзе.
То есть украинцы просто предлагают европейцам еще больше увеличить свои и так уже очень высокие траты на газ.
Возможно, такая идея возникла в Киеве в связи с опасениями, что в 2024 году, когда истечет действие заключенного в 2019 году договора на транзит, «Газпром» окончательно откажется от прокачки газа через украинскую ГТС. Тем более, что обе стороны уже давно обвиняют друг друга в нарушении договора.
«Украина обвиняет сейчас "Газпром", что тот не выполняет условия договора. По условиям, компания должна прокачивать 109 миллионов кубов в сутки, а если не прокачала, то все равно должна заплатить так, будто прокачала, – объясняет Юшков. – "Газпром" в свою очередь говорит, что Украина должна предоставлять возможность прокачивать по тем маршрутам, по которым он хочет, а этого права Киев не дает, так как перекрыл один из газопроводов».
Заключить новый договор в условиях взаимных претензий к предыдущему контракту будет проблематично, считает Юшков.
Евросоюз к тому же не планирует отказываться и от покупки российского сжиженного природного газа. Ведь доля СПГ из РФ в Евросоюзе находится на втором месте, и в случае потери такого большого объема топлива европейская экономика просто обрушится.
Таким образом вред, которые Европа нанесла бы себе, приняв предложение Украины, слишком велик, а значит маловероятно, что призывы Киева будут услышаны в Брюсселе, заключает Юшков.