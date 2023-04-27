Юшков: Киев цинично предлагает Европе самой себе поднять цену на газ из РФ

Возможно, такая идея возникла в Киеве в связи с опасениями, что в 2024 году, когда истечет действие заключенного в 2019 году договора на транзит, «Газпром» окончательно откажется от прокачки газа через украинскую ГТС. Тем более, что обе стороны уже давно обвиняют друг друга в нарушении договора.