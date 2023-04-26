Песков предупредил Варшаву об ответе после изъятия средств со счетов посольства России

Россия ответит на решение властей Польши изъять средства со счетов посольства и торгового представительства РФ, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Пресс-секретарь президента рассказал об этом во время беседы с РИА Новости.
«Обязательно стоит», — заявил он, отвечая на вопрос, нужно ли Варшаве ждать ответа со стороны России.
Глава посольства Сергей Андреев сообщил, что польская прокуратура изъяла средства со счетов российских учреждений в банке Santander. После этого кредитная организация перестала работать с дипмиссией и закрыла счета из-за подозрения, что их якобы могут применять для отмывания денег или терроризма.