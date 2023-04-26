Песков предупредил Варшаву об ответе после изъятия средств со счетов посольства России

Глава посольства Сергей Андреев сообщил, что польская прокуратура изъяла средства со счетов российских учреждений в банке Santander. После этого кредитная организация перестала работать с дипмиссией и закрыла счета из-за подозрения, что их якобы могут применять для отмывания денег или терроризма.