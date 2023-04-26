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Песков предупредил Варшаву об ответе после изъятия средств со счетов посольства России

Политика
Песков предупредил Варшаву об ответе после изъятия средств со счетов посольства России

Россия ответит на решение властей Польши изъять средства со счетов посольства и торгового представительства РФ, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Пресс-секретарь президента рассказал об этом во время беседы с РИА Новости.

«Обязательно стоит», — заявил он, отвечая на вопрос, нужно ли Варшаве ждать ответа со стороны России.

Глава посольства Сергей Андреев сообщил, что польская прокуратура изъяла средства со счетов российских учреждений в банке Santander. После этого кредитная организация перестала работать с дипмиссией и закрыла счета из-за подозрения, что их якобы могут применять для отмывания денег или терроризма.

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