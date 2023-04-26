Пушков объяснил, почему уже никто не сможет вернуть Америке былое величие

Сделать Америку «снова великой», как в рамках своей избирательной кампании призывал экс-президент США Дональд Трамп, уже не получится ни у кого, ведь процесс ее упадка начался задолго до нынешнего кризиса.
Об этом у себя в Telegram-канале рассуждает председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
Ранее американский политик Никки Хейли – бывший губернатор штата Южная Каролина и экс-представитель США при ООН, которая на днях обрушилась с критикой на нынешнего главу Белого дома.
Как заявила Никки Хейли, Джо Байден является самым слабым президентом Америки за всю ее современную историю. Поэтому, по ее словам, 80-летнего президента, необходимо отправить в отставку и «сделать Америку снова великой».
Комментируя это выступление Никки Хейли, Алексей Пушков напомнил, что та, по всей видимости забыла о «самом незаметном» вице-президенте США Камале Харрис, которая собирается выдвигаться на второй срок вместе с Джо Байденом.
«Сделать Америку снова великой – это не ручку крана повернуть, – добавил сенатор. – Нынешнее состояние США – как внутреннее, так и внешнее, когда им бросают вызов даже прежде верные союзники от Саудовской Аравии до Бразилии, готовились порочной политикой многих поколений американских президентов и политиков. Череда поражений и отступлений США тянется от Буша-младшего до Байдена, от Ирака до Афганистана».
Также Пушков добавил, что слова Никки Хейли, очевидно, являются лишь предвыборной риторикой.
Но сделать Америку вновь «великой», в любом случае уже невозможно. Мир изменился, изменились страны-конкуренты, да и степень раздражения всего мира Соединенными Штатами и их политикой уже не та, что раньше. И даже если Джо Байдена в Белом доме сменит другой президент, это уже не остановит текущие разрушительные процессы, уверен сенатор.