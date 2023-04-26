Пушков объяснил, почему уже никто не сможет вернуть Америке былое величие

Но сделать Америку вновь «великой», в любом случае уже невозможно. Мир изменился, изменились страны-конкуренты, да и степень раздражения всего мира Соединенными Штатами и их политикой уже не та, что раньше. И даже если Джо Байдена в Белом доме сменит другой президент, это уже не остановит текущие разрушительные процессы, уверен сенатор.