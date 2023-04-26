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Пушков объяснил, почему уже никто не сможет вернуть Америке былое величие

Политика
Пушков объяснил, почему уже никто не сможет вернуть Америке былое величие

Сделать Америку «снова великой», как в рамках своей избирательной кампании призывал экс-президент США Дональд Трамп, уже не получится ни у кого, ведь процесс ее упадка начался задолго до нынешнего кризиса.

Об этом у себя в Telegram-канале рассуждает председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Ранее американский политик Никки Хейли – бывший губернатор штата Южная Каролина и экс-представитель США при ООН, которая на днях обрушилась с критикой на нынешнего главу Белого дома.

Как заявила Никки Хейли, Джо Байден является самым слабым президентом Америки за всю ее современную историю. Поэтому, по ее словам, 80-летнего президента, необходимо отправить в отставку и «сделать Америку снова великой».

Пушков объяснил, почему уже никто не сможет вернуть Америке былое величие

Комментируя это выступление Никки Хейли, Алексей Пушков напомнил, что та, по всей видимости забыла о «самом незаметном» вице-президенте США Камале Харрис, которая собирается выдвигаться на второй срок вместе с Джо Байденом.

«Сделать Америку снова великой – это не ручку крана повернуть, – добавил сенатор. – Нынешнее состояние США – как внутреннее, так и внешнее, когда им бросают вызов даже прежде верные союзники от Саудовской Аравии до Бразилии, готовились порочной политикой многих поколений американских президентов и политиков. Череда поражений и отступлений США тянется от Буша-младшего до Байдена, от Ирака до Афганистана».
Пушков объяснил, почему уже никто не сможет вернуть Америке былое величие

Также Пушков добавил, что слова Никки Хейли, очевидно, являются лишь предвыборной риторикой.

Но сделать Америку вновь «великой», в любом случае уже невозможно. Мир изменился, изменились страны-конкуренты, да и степень раздражения всего мира Соединенными Штатами и их политикой уже не та, что раньше. И даже если Джо Байдена в Белом доме сменит другой президент, это уже не остановит текущие разрушительные процессы, уверен сенатор.

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