Байден пригрозил «сменой режима» КНДР в случае попытки ядерной атаки на США или партнеров

Президент США Джо Байден пригрозил Северной Корее «сменой режима» в случае попытки провести ядерную атаку на его страну или партнеров Вашингтона. Глава государства озвучил это заявление по результатам беседы с президентом Южной Кореи.
Американский лидер назвал неприемлемым ядерный удар КНДР по США или союзникам. Байден также пообещал положить конец режиму Северной Кореи в случае этого.
Президент Южной Кореи прибыл в США в рамках государственного визита. Одним из главных вопросов переговоров является обстановка вокруг КНДР и взаимодействие стран для предотвращения ядерной угрозы со стороны Пхеньяна.