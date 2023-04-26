Посол Антонов обвинил США в «охоте» на россиян по всему миру

Дипломат ранее навестил в тюрьме в Нью-Йорке россиян Анатолия Легкодымова и Дмитрия Украинского, которых обвиняют в мошенничестве и отмывании денег. Согласно рассекреченным документам, Украинскому вменяют мошенничество на сумму свыше 300 тыс. долларов. Легкодымова американская сторона считает основателем криптовалютной биржи Bitzlato, которой пользовались киберкриминальные структуры, включая группировки хакеров-вымогателей.