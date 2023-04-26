Суд временно остановил работу Telegram в Бразилии

Бразильское правительство ранее заявило, что в отношении мессенджера открыто административное дело. Оно могло грозить Telegram штрафами и временной остановкой работы в стране. Власти приняли это решение, поскольку социальная сеть не сообщила им о механизмах, которые были приняты для обнаружения и модерации нелегальных материалов.