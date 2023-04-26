Словения тайно передала Украине 20 бронемашин Valuk

Власти Словении в условиях строжайшей секретности отправили Украине 20 бронемашин Valuk типа Pandur. Об этом пишет местное издание 24aur со ссылкой на информированные источники.
По словам источников, бронетехника транзитом была переправлена через одну из соседних стран на транспортном самолете С17.
«Остановка, вероятно, была в одном из двух логистических центров сбора помощи Украине в Польше или Словакии», — предположили авторы статьи.
По мнению журналистов, Вооруженные силы Украины могут использовать бронемашины в предстоящем контрнаступлении. Отмечается, что Valuk — достаточно устаревшее вооружение для перевозки пехоты. Официально эта информация пока не получила подтверждения.