Решение американского президента Джо Байдена участвовать в следующих выборах главы государства грозит Соединенным Штатам серьезной опасностью, потому что власть может остаться в руках неких закулисных сил, обладающих ужасными амбициями.
Такое мнение, выступая в Москве на площадке марафона «Знание. Первые», высказал известный американский актер, музыкант и кинопродюсер, спецпредставитель МИД РФ по гуманитарным связям России и США Стивен Сигал.
Отвечая на вопрос журналиста и телеведущего Владимира Соловьева о том, чем может грозить участие Байдена в президентских выборах 2024 года, и не грозит ли это решение миру ядерной войной, Стивен Сигал, подтвердил, что считает ситуацию очень опасной.
«Я думаю, что это ужасно опасно. И, по-моему, ему позволили это сделать просто потому что он является куклой в руках других людей – тех, кто действительно управляет Америкой», – предположил актер.
Эти люди, которые управляют Байденом, любят, когда их слушают и выполняют в точности то, что они говорят, объяснил Сигал.
Оставаясь за кулисами, эти кукловоды успешно реализуют свои амбиции, и в том числе самые ужасные замыслы. При этом Байден может даже не понимать, что они делают его руками, однако ответственность в конце концов будет возложена именно на него.
«Все будет повешено на Байдена, потому что он же не понимает, что он делает. Поэтому все можно повесить на него», – объяснил Стивен Сигал.
Также американский актер высказал мнение о ситуации на Украине, заявив, что движущей силой украинской военной машины является нацизм, а нацисты составляют лучшие войска украинского президента Владимира Зеленского.
Сам же Зеленский обманывает всех, когда утверждает, что он ненавидит нацистов, так как сам по национальности является евреем. На самом деле Зеленский работает на нацизм, и использует нацистов в своих интересах, убежден Сигал.