Аргентина может стать новым членом БРИКС по итогам встречи группы в ЮАР

Аргентина может присоединиться к БРИКС по итогам встречи группы в ЮАР. Такой информацией поделился посол страны в РФ Эдуардо Суайн на Евразийском экономическом форуме молодежи, который проходит в Екатеринбурге.
По словам Суайна, даже при невступлении страны в организацию само приглашение Аргентины присоединиться к БРИКС — уже большой шаг для нее. На сегодняшний день аргентинское правительство активно работает для достижения результатов, отметил посол.
О своем желании вступить в БРИКС ранее объявили такие страны, как Турция и Саудовская Аравия. При этом Алжир и Иран хотят провести переговоры о такой перспективе для себя.