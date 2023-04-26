Запорожские власти высказались о заявлении Подоляка в адрес Крыма и ЛДНР

Советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Киев «имеет право» атаковать Крым, Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области. Его слова прокомментировал член главного совета администрации Запорожья Владимир Рогов.
Политик отметил, что слова представителя киевского режима демонстрируют его «террористическую сущность». Украина «живет» убийствами и созданием провокаций, добавил он.
«Они (киевские власти. — Прим. ред.) жаждут мести, смерти, крови и будут делать все для того, чтобы ее добиваться и отомстить людям за их выбор жить вместе с Россией», — отметил Рогов в беседе с РИА Новости.
Ранее Глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Рогов рассказал, что ВСУ размещают военную технику на заводах региона. Большое скопление наблюдается в цехах «Запорожстали», отметил он.