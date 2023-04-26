Власти Липецкой области рассказали, на какие деньги губернатор Артамонов покупает брендовые вещи

Наличие у губернатора Липецкой области Игоря Артамонова брендовых вещей объясняется тем, что у него есть доходы от ценных бумаг.
За 2021 год он задекларировал 51,7 млн рублей, из которых 2,7 миллиона — это доход на своем посту, а 48,9 млн рублей — доход от ценных бумаг. Об этом рассказала руководитель управления внутренней политики региона Любовь Фролова.
«Игорь Артамонов никогда не скрывал уровень своих доходов. На одной из первых встреч с блогерами так и сказал — "я человек обеспеченный". О показной роскоши речи не идет», — подчеркнула она.
Пользователи Сети ранее опубликовали несколько фотографий главы Липецкой области и посчитали, что суммарная стоимость одежды составила почти миллион рублей. Так, пальто Stefano Ricci стоит 318 тысяч, а шерстяной пуховик, похожий на Andrea Campagna, обойдется в 362 тыс. рублей.