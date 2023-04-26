Ветеран разведки США Риттер: Зеленский не застанет завершения конфликта в статусе президента

Украинский лидер Владимир Зеленский не застанет завершения вооруженного конфликта в статусе президента страны. Такой прогноз озвучил отставной офицер разведки США Скотт Риттер.
По словам ветерана американской армии, бывший комик и его правительство попросту перестанут существовать к моменту окончания кризиса. В эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty он подчеркнул, что Москва не станет брать на себя контракты Киева с западными компаниями. Все договоренности будут аннулированы, подчеркнул экс-разведчик.
«Российское руководство не возьмет на себя долги и контракты нелегитимных властей, которых больше нет», — подметил Риттер.
Между тем 26 апреля Зеленский провел первые с начала спецоперации телефонные переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином. Политики обсудили отношения двух стран, а также тему урегулирования кризиса.