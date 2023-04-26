По словам ветерана американской армии, бывший комик и его правительство попросту перестанут существовать к моменту окончания кризиса. В эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty он подчеркнул, что Москва не станет брать на себя контракты Киева с западными компаниями. Все договоренности будут аннулированы, подчеркнул экс-разведчик.