Генконсул РФ на Шпицбергене Чемерило назвал безосновательными обвинения в связях со спецслужбами

Телерадиокомпания Норвегии NRK обвинила российского генконсула на Шпицбергене Андрея Чемерило в связях со спецслужбами. По словам дипломата, нападки являются провокацией.
Норвежские журналисты не предоставили никаких официальных доказательств своим словам. Все заявления основываются на данных из «многочисленных источников», возмутился Чемерило.
«Следуя непонятной логике "расследователей", все, кто когда-либо проживал или был зарегистрирован в непосредственной близости от каких-то военных или режимных объектов в Российской Федерации, должны иметь к ним отношение в настоящее время. Это все, что было предъявлено мне», — сказал он в разговоре с РИА Новости.
Собеседник агентства уверен, что информационный «вброс» был целенаправленным. Вероятно, власти пытаются свести к минимуму присутствие РФ в Норвегии, предположил генконсул.